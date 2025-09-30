SEMAE investe R$ 9,65 milhões em obras na ETA ll Luiz de Queiroz

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba continua com as obras de modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) II – Luiz de Queiroz, localizada na Rua Luiz de Queiroz, no Centro. No momento, os trabalhos estão concentrados no decantador 1. O investimento é de R$ 9,65 milhões, e a conclusão está prevista para o início de 2026.
A obra tem como finalidade manter o abastecimento de mais de 120 mil moradores distribuídos em 179 bairros atendidos pela unidade. Nesta etapa, estão sendo instalados raspadores mecanizados e um sistema automatizado para a retirada contínua do lodo, eliminando a necessidade de paradas no tratamento e distribuição para limpeza.
O projeto também prevê a reforma dos decantadores com a implantação de módulos tubulares e canaletas para otimizar a sedimentação, além da substituição dos materiais filtrantes em cinco unidades, medida que garantirá a qualidade do tratamento.
De acordo com o presidente do Semae, Ronald Pereira, a intervenção permitirá a redução de perdas e a estabilidade da capacidade produtiva da ETA II em até 34,5 milhões de litros de água por dia. Segundo ele, a estrutura atual limita essa capacidade. A reestruturação também contempla ganhos operacionais, menor necessidade de limpeza manual, melhoria do tratamento e adequação ambiental em função da futura implantação da Estação de Tratamento de Lodo (ETL).