SEMAE investe R$ 9,65 milhões em obras na ETA ll Luiz de Queiroz

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba continua com as obras de modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) II – Luiz de Queiroz, localizada na Rua Luiz de Queiroz, no Centro. No momento, os trabalhos estão concentrados no decantador 1. O investimento é de R$ 9,65 milhões, e a conclusão está prevista para o início de 2026.

Saiba Mais:

A obra tem como finalidade manter o abastecimento de mais de 120 mil moradores distribuídos em 179 bairros atendidos pela unidade. Nesta etapa, estão sendo instalados raspadores mecanizados e um sistema automatizado para a retirada contínua do lodo, eliminando a necessidade de paradas no tratamento e distribuição para limpeza.