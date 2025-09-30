30 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

VÊM MAIS RADARES AÍ

Novos radares entram em operação em rodovias de Piracicaba; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
De acordo com o DER-SP, a medida faz parte de um plano para reforçar o controle de velocidade e reduzir o número de ocorrências nas estradas
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) iniciou, nesta terça-feira (30), a operação de quatro novos radares em rodovias das regiões de Piracicaba e Campinas.

Um dos dispositivos foi instalado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que receberá um total de dez novos equipamentos de fiscalização.

Saiba Mais:

De acordo com o DER-SP, a medida faz parte de um plano para reforçar o controle de velocidade e reduzir o número de ocorrências nas estradas. Os trechos onde os radares foram implantados estão sinalizados com os respectivos limites de velocidade.

Os equipamentos fazem parte de um conjunto de 32 novos radares que serão colocados em funcionamento pelo órgão em diferentes rodovias estaduais. Quatro deles estão localizados na Região Metropolitana de Piracicaba.

Locais dos novos radares na região de Piracicaba:

  • Piracicaba – SP-304, km 167,5 (sentido Leste), limite de 70 km/h;
  • Limeira – SP-306, km 31,6 (sentido Norte/Sul), limite de 60 km/h;
  • Iracemápolis – SP-151, km 5,44 (sentido Leste/Oeste), limite de 80 km/h;
  • Pirassununga – SPA 044/225, km 0,9 (sentido Leste/Oeste), limite de 60 km/h.

Com a ativação, condutores que excederem os limites estabelecidos nesses pontos estarão sujeitos a autuação conforme as regras do Código de Trânsito Brasileiro.

