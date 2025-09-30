30 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

EM PIRACICABA

Vítima fatal: Mylene é a passageira que morreu em acidente

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
A jovem Mylene Ferrari tinha apenas 18 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
  A vítima fatal do acidente motociclístico gravíssimo da noite desta segunda-feira (29) em Piracicaba, é a jovem Mylene Gabrielle Ferrari, de apenas 18 anos. Guilherme Alves Ferreira,19, que conduzia a moto, também morreu na colisão com uma porta de aço.

De acordo com as informações, a motocicleta trafegava pela avenida Dona Francisca quando ocorreu a perda do controle e colisão com a porta de aço. O envolvimento de um automóvel e a fuga do motorista estão sob investigação.

A colisão foi tão brutal que os dois jovens foram arremessados ao solo. Guilherme morreu na hora. Mylene chegou a ser entubada pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e faleceu no hospital. A Polícia Militar e a Perícia Técnica isolaram a área para análise. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML, por uma funerária da cidade.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o acidente.

