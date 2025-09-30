30 de setembro de 2025
OPORTUNIDADE

R$4 mil de salário: IBGE abre concurso com 9,5 mil vagas; veja

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik
As oportunidades estão distribuídas em mais de 500 municípios e são destinadas a candidatos com ensino médio completo
 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo para preencher 9.580 vagas temporárias em todo o Brasil. As oportunidades estão distribuídas em mais de 500 municípios e são destinadas a candidatos com ensino médio completo.

As funções disponíveis são:

  • Agente de Pesquisas e Mapeamento: com 8.480 vagas, o cargo é responsável pela coleta de informações.
  • Supervisor de Coleta e Qualidade: com 1.100 vagas, a função envolve a supervisão das atividades de coleta e qualidade dos dados.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada para organizar o concurso, e as inscrições serão abertas nas próximas semanas. A remuneração pode chegar a R$ 4.379,00, com benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

O contrato terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por até três anos. Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha. As provas serão aplicadas em todos os municípios com vagas. Mais informações serão divulgadas pelo portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em breve.

