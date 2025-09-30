Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego; veja

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1307 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 43 vagas de emprego disponíveis, distribuídas em 43 cargos diferentes.
Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Administração e Finanças: Analista Contábil, Analista de Recursos Humanos Pleno(a), Analista de Suporte ao Negócio, Assistente Administrativo(a), Aprendiz - Assistente Administrativo(a), Estagiário(a) em Departamento Pessoal.
- Vendas e Atendimento: Vendedor(a), Vendedor(a) Externo(a), Vendedor(a) Interno(a), Vendedor(a) de Boutique, Vendedor(a) de Concessionária, Consultor(a) Comercial, Consultor(a) de Vendas, Consultor(a) de Vendas B2B, Consultor(a) Técnico(a) de Acabamentos, Assistente de Vendas, Atendente de Loja, Atendente de Conveniência, Recepcionista.
- Manutenção e Construção: Ajudante de Marcenaria, Líder de Marcenaria, Eletricista, Encanador(a), Pedreiro(a), Mecânico(a), Mecânico(a) Agrícola, Mecânico(a) de Motor a Diesel, Montador(a) de Estrutura (sevente de obras), Montador(a) de Instalação (Área de Elétrica ou Manutenção de Usina), Técnico(a) Instalador(a), Torneiro(a) Ferramenteiro(a).
- Operação e Serviços Diversos: Motorista, Operador(a) de Mini Carregadeira, Operador(a) de Produção, Ajudante Geral, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Suporte a TI, Líder/Encarregado(a), Caseiro(a), Empregado(a) Doméstico(a), Analista de Marketing, Assistente Técnico(a) Especializado(a), Coordenador(a) Farmacêutico(a) Magistral.
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 10 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria.
Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
- Serviços e Operação: Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Expedição.
- Manutenção e Limpeza: Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Limpeza, Faxineiro(a).
- Indústria e Construção: Eletricista, Operador(a) de Máquina Dobradeira, Soldador(a).
- Especializada: Mestre Instrutor(a).
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro está com 11 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. Os interessados devem ir ao Poupatempo de São Pedro com os seguintes documentos:
- RG e CPF (ou CNH atualizada)
- Carteira de Trabalho
- PIS ativo ou Cartão Cidadão
- Comprovante de endereço recente
- Currículo atualizado
O Poupatempo fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa de vagas está disponível no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:
- Serviços e Apoio: Auxiliar Administrativo(a), Auxiliar de Recepção, Auxiliar de Limpeza, Serviços Gerais, Vigia.
- Indústria e Produção: Auxiliar de Expedição, Auxiliar de Produção, Costureira(a), Encarregado(a) de Operações Florestais.
- Especializadas e Técnicas: Técnico(a) de Segurança do Trabalho, Vendedor(a).
Saltinho
A Prefeitura de Saltinho divulgou nesta semana 2 oportunidades. Para se inscrever acesse o site da administração da cidade na aba "Balcão de Empregos". Confira as vagas:
- Motorista
- Controlador de acesso
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1.241 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial. da Prefeitura da cidade