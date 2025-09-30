Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego; veja

Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:

Serviços e Operação: Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Expedição.

São Pedro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro está com 11 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. Os interessados devem ir ao Poupatempo de São Pedro com os seguintes documentos:

RG e CPF (ou CNH atualizada)

Carteira de Trabalho

PIS ativo ou Cartão Cidadão

Comprovante de endereço recente

Currículo atualizado

O Poupatempo fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa de vagas está disponível no site do PAT São Pedro. Confira as vagas: