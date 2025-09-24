GWM abre 100 vagas de Operador de Produção perto de Piracicaba

A Great Wall Motor (GWM), gigante chinesa do setor automotivo, está com 100 vagas abertas para a posição de Operador de Produção em sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, na Região Metropolitana de Piracicaba. A oportunidade é destinada a profissionais que atuarão nas áreas de Montagem, Pintura e Solda. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 6 de outubro.
Perfil e atividades
Os candidatos selecionados serão responsáveis por executar atividades na linha de produção, seguindo os padrões e procedimentos de qualidade, eficiência e segurança estabelecidos pela empresa. Entre as principais atribuições estão:
- Operar máquinas e ferramentas com precisão.
- Zelar pela qualidade dos processos produtivos e dos componentes.
- Cumprir protocolos de segurança, 5S e boas práticas de fabricação.
- Reportar falhas ou anormalidades ao líder imediato.
- Colaborar com a equipe para manter um ambiente de trabalho produtivo.
- Demonstrar ética e integridade, seguindo o código de conduta da empresa.
Requisitos para a vaga
Para se candidatar, é obrigatório ter Ensino Médio Completo. A GWM também busca profissionais que apresentem as seguintes qualificações:
- Experiência prévia na indústria automotiva ou em processos produtivos (desejável).
- Disponibilidade para trabalhar em turnos.
- Facilidade para trabalhar em equipe e se adaptar a um ambiente dinâmico.
A fábrica da GWM em Iracemápolis é um polo de produção de veículos da montadora, e a contratação de novos operadores reforça o investimento da empresa no mercado brasileiro.
Para saber mais e se candidatar, os interessados devem acessar o site da GWM