GWM abre 100 vagas de Operador de Produção perto de Piracicaba

A Great Wall Motor (GWM), gigante chinesa do setor automotivo, está com 100 vagas abertas para a posição de Operador de Produção em sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, na Região Metropolitana de Piracicaba. A oportunidade é destinada a profissionais que atuarão nas áreas de Montagem, Pintura e Solda. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 6 de outubro.

Perfil e atividades

Os candidatos selecionados serão responsáveis por executar atividades na linha de produção, seguindo os padrões e procedimentos de qualidade, eficiência e segurança estabelecidos pela empresa. Entre as principais atribuições estão:

Operar máquinas e ferramentas com precisão.

Zelar pela qualidade dos processos produtivos e dos componentes.

Cumprir protocolos de segurança, 5S e boas práticas de fabricação.

Reportar falhas ou anormalidades ao líder imediato.

Colaborar com a equipe para manter um ambiente de trabalho produtivo.

Demonstrar ética e integridade, seguindo o código de conduta da empresa.

Requisitos para a vaga