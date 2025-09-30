30 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

EM RISCO

Incêndio quase atingiu estação de tratamento em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O grande incêndio que atingiu a área de cana e mata, quase chegou na ETA Capim Fino.
 Um incêndio de grandes proporções provocou pânico entre os moradores do bairro Capim Fino, neste domingo (28) em Piracicaba. As chamas avançaram rapidamente pela área de cana, vegetação e chegaram perigosamente próximas à estação de tratamento de água da região, levantando rumores de que a estrutura teria sido atingida.

As primeiras informações geraram tensão, mas, segundo novas atualizações, o fogo não chegou a comprometer a unidade. Ainda assim, a situação foi considerada crítica, já que a fumaça densa e escura tomou conta do céu e podia ser vista de diversos pontos da cidade, alarmando a população.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às pressas e conseguiram conter o incêndio antes que ele se alastrasse para a área da estação, o que poderia gerar consequências ainda mais graves. A ação rápida foi fundamental para evitar maiores danos.

Moradores registraram imagens impressionantes das labaredas e da fumaça intensa, que circularam rapidamente pelas redes sociais e ampliaram a sensação de alerta em toda a cidade.

As causas do incêndio ainda estão sob investigação.

