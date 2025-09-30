Piracicaba recebe Workshop CrediturSP nesta quinta-feira (02)

Piracicaba recebe pela primeira vez o Workshop CrediturSP – Crédito e Investimentos para o Turismo, que será realizado nesta quinta-feira (02) às 14h, na sede da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). O evento, gratuito, é uma realização da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Turismo, da Acipi e do Cadastur, e tem por objetivo aproximar empreendedores, gestores públicos e privados das linhas de crédito e das oportunidades de investimento destinadas ao fortalecimento do turismo regional. As inscrições podem ser feitas pelo site da ACIPI.

O programa estadual CrediturSP busca facilitar o acesso a recursos financeiros para projetos voltados ao desenvolvimento do turismo, contemplando infraestrutura, qualificação de serviços e ações de sustentabilidade. A iniciativa visa ampliar a competitividade do setor e atrair investimentos, oferecendo durante o workshop atendimentos personalizados para empresas e municípios, com orientações sobre crédito, financiamento e instrumental técnico para viabilizar projetos locais.