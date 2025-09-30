Piracicaba recebe Workshop CrediturSP nesta quinta-feira (02)

Piracicaba recebe pela primeira vez o Workshop CrediturSP – Crédito e Investimentos para o Turismo, que será realizado nesta quinta-feira (02) às 14h, na sede da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). O evento, gratuito, é uma realização da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Turismo, da Acipi e do Cadastur, e tem por objetivo aproximar empreendedores, gestores públicos e privados das linhas de crédito e das oportunidades de investimento destinadas ao fortalecimento do turismo regional. As inscrições podem ser feitas pelo site da ACIPI.
VEJA MAIS:
- Caterpillar está com vagas abertas em Piracicaba
- Atas apontam que INSS omitiu fraudes por anos; Entenda
- Prefeitura prepara espaço para instalação de boxes, em Piracicaba
O programa estadual CrediturSP busca facilitar o acesso a recursos financeiros para projetos voltados ao desenvolvimento do turismo, contemplando infraestrutura, qualificação de serviços e ações de sustentabilidade. A iniciativa visa ampliar a competitividade do setor e atrair investimentos, oferecendo durante o workshop atendimentos personalizados para empresas e municípios, com orientações sobre crédito, financiamento e instrumental técnico para viabilizar projetos locais.
Clarissa Quiararia, secretária municipal de Turismo, destacou a relevância de trazer o workshop a Piracicaba. “A ação abre caminhos para que empresários, produtores e gestores locais obtenham informações diretas e acesso a linhas de financiamento capazes de viabilizar projetos transformadores”. Segundo ela, o evento é uma oportunidade para impulsionar negócios, gerar empregos e posicionar a cidade e a região em destaque no mapa turístico do Estado.
O secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, afirmou que Piracicaba tem potencial para novos projetos que podem dinamizar ainda mais o turismo municipal e regional, e que a realização do CrediturSP na cidade é estratégica para fomentar esse desenvolvimento.
Para o presidente da Acipi, Mauricio Benato, sediar o workshop representa um marco: a entidade fomenta o movimento do turismo de negócios, responsável por grande parte da ocupação hoteleira durante a semana e por significativa movimentação econômica. Benato ressaltou ainda que segmentos como gastronomia, lazer e entretenimento, prioritários nas linhas de crédito oferecidas pelo Estado, são estratégicos para a economia local.
Dados oficiais indicam que mais de 85% das empresas atendidas pelo CrediturSP são micro e pequenas, demonstrando o foco do programa no apoio a empreendedores locais. Atualmente, o programa conta com cerca de 20 instituições financeiras parceiras, entre bancos públicos, privados e fintechs. Os Municípios de Interesse Turístico (MIT) também têm papel relevante, já que parcela dos recursos é destinada ao fortalecimento de atrativos e à melhoria da infraestrutura receptiva.
O evento conta com o apoio da Amitesp (Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo), do Comturpi (Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba), do Sebrae, do Senac, da Serra do Itaqueri e da Aprecesp (Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo).
PROGRAMAÇÃO
- 14h00 - Abertura oficial
- 14h30 - Palestra CrediturSP/Cadastur
- 15h00 - Palestra Sebrae
- 15h15 - Palestra Senac
- 15h30 - Palestra Boa Vista SCPC
- 15h45 - Palestra ACCredito
- 16h00 - Palestra Banco do Povo Microcrédito
- 16h15 - Palestra Desenvolve SP
- 16h30 - Atendimentos individualizados
- 17h30 - Encerramento
SERVIÇO
Workshop CrediturSP – Crédito e Investimentos para o Turismo. Quinta-feira (02), às 14h, na Acipi (rua Prudente de Moraes, 459, Centro). Inscrições pelo site da ACIPI.