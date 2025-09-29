Entidades entregam a Helinho Plano de Desenvolvimento

O trabalho é fruto de um amplo esforço coletivo que mobilizou a sociedade civil organizada e envolve a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), Afocapi (Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba), AEP (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Coplacana (Cooperativa dos Plantadores de Cana), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), Diocese de Piracicaba, HFC (Hospital dos Fornecedores de Cana), Rádio Jovem Pan News, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 8ª Subseção Piracicaba, Pecege, Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas), Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista), Sincop (Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba), Unimed Piracicaba e Uniodonto. O deputado estadual Alex Madureira também participou da entrega oficial do documento.

O prefeito Helinho Zanatta recebeu hoje, 29/09, das mãos de representantes de 17 entidades e instituições locais, a nova versão do Plano de Desenvolvimento para Piracicaba, elaborada a partir do documento original entregue a ele, enquanto candidato, por ocasião das eleições municipais de 2024. O ato de hoje foi realizado no Centro Cívico e marcou a entrega oficial do documento, que reúne diretrizes e propostas estratégicas, organizadas em 14 pilares da gestão pública.

O Plano de Desenvolvimento de Piracicaba nasceu em setembro de 2024, quando essas 17 entidades se uniram no movimento Conectadas por Piracicaba e promoveram, na Acipi, o Painel com os Candidatos a Prefeito. Naquela ocasião, o documento foi entregue a todos os oito postulantes ao cargo, entre eles o prefeito Helinho Zanatta, então candidato. Agora, passados nove meses de gestão, período em que o prefeito e sua equipe tiveram tempo de se inteirar das rotinas da administração, da realidade orçamentária e das demandas da população, as entidades revisitaram o documento. O resultado é uma segunda edição atualizada e que reflete de forma mais precisa o cenário atual da cidade.

A nova versão do Plano engloba 14 pilares da gestão pública – como educação, saúde, desenvolvimento econômico, mobilidade, segurança pública, entre outros – e cada um deles reúne cinco sugestões de ações e projetos.

“É muito importante receber esse plano, resultado da união de tantas entidades comprometidas com o futuro de Piracicaba. Fico feliz em ver que todos estão organizados e dispostos a colaborar com o desenvolvimento da cidade, porque Piracicaba tem tudo para dar certo, tem um potencial enorme. Vamos, agora, avaliar com atenção o material entregue para identificar nossas potencialidades e transformar propostas em ações, declarou Helinho Zanatta.

Em nota conjunta, as entidades destacaram o caráter colaborativo do trabalho e o compromisso com o futuro de Piracicaba.