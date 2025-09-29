Calorão de 37°C e tempo seco devem marcar a semana em Piracicaba

A previsão do tempo para Piracicaba indica o retorno do tempo seco e das altas temperaturas ao longo desta semana. Os modelos meteorológicos apontam que essa condição deve se estender também para a próxima semana, com temperaturas elevadas em diversas regiões do estado de São Paulo.

Em algumas cidades paulistas, os termômetros podem ultrapassar os 38°C nos próximos dias. A tendência é de que a primeira quinzena de outubro seja marcada por calor intenso e baixa umidade do ar em grande parte do estado.