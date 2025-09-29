Calorão de 37°C e tempo seco devem marcar a semana em Piracicaba

A previsão do tempo para Piracicaba indica o retorno do tempo seco e das altas temperaturas ao longo desta semana. Os modelos meteorológicos apontam que essa condição deve se estender também para a próxima semana, com temperaturas elevadas em diversas regiões do estado de São Paulo.
Em algumas cidades paulistas, os termômetros podem ultrapassar os 38°C nos próximos dias. A tendência é de que a primeira quinzena de outubro seja marcada por calor intenso e baixa umidade do ar em grande parte do estado.
As chuvas que estavam previstas ocorreram apenas de forma pontual e isolada, atingindo apenas algumas localidades. Em Piracicaba, não houve registro de precipitação significativa nos últimos dias.
Segundo os institutos de meteorologia, a atuação de uma massa de ar seco sobre o interior do estado é a principal responsável por inibir a formação de nuvens e impedir o avanço de frentes frias. O cenário atual indica que não há previsão de chuvas generalizadas para os próximos dias.
As autoridades recomendam atenção redobrada com os baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente durante o período da tarde, quando os valores costumam ficar abaixo do ideal.