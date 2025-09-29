29 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
CHURRASCO CANCELADO

Homem 'cai' com mochila cheia de carnes em mercado de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação PM
As carnes foram apreendidas e devolvidas ao supermercado.
As carnes foram apreendidas e devolvidas ao supermercado.

 Um homem de 47 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (26), após furtar carnes em um supermercado na avenida Dois Córregos, bairro Piracicamirim, em Piracicaba.

VEJA MAIS

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da 4ª Companhia do 10º BPM/I foi acionada via COPOM e encontrou o suspeito já do lado de fora do estabelecimento, carregando uma mochila com os produtos. Dentro dela havia diversas peças de carne, avaliadas em R$ 514,02. Ao ser abordado, o homem confessou o crime e afirmou que pretendia trocar os produtos por drogas.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade ratificou a prisão. Entre os itens recuperados estavam três peças de contra filé, somando cerca de 8 quilos, uma peça de lagarto de 2,3 quilos e uma embalagem de linguiça de 222 gramas.

O caso segue sob investigação, mas os produtos foram devolvidos ao supermercado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários