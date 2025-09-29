Homem 'cai' com mochila cheia de carnes em mercado de Piracicaba

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (26), após furtar carnes em um supermercado na avenida Dois Córregos, bairro Piracicamirim, em Piracicaba.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da 4ª Companhia do 10º BPM/I foi acionada via COPOM e encontrou o suspeito já do lado de fora do estabelecimento, carregando uma mochila com os produtos. Dentro dela havia diversas peças de carne, avaliadas em R$ 514,02. Ao ser abordado, o homem confessou o crime e afirmou que pretendia trocar os produtos por drogas.