28 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
QUEDA FATAL

Cliente morre após sofrer mal súbito em comércio de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Equipes da Guarda Civil e a pericia atenderam a ocorrência na avenida Raposo Tavares.
Equipes da Guarda Civil e a pericia atenderam a ocorrência na avenida Raposo Tavares.

Um mal súbito devastador tirou a vida de um homem de 65 anos, de forma chocante, na manhã deste domingo (28), na Agropecuária Pula Brejo, em Piracicaba. Ao passar mal, a vítima caiu, bateu violentamente a cabeça no chão e entrou em convulsão, diante de funcionários e populares.

VEJA MAIS

O SAMU foi acionado imediatamente, mas o médico apenas pôde constatar o óbito. O ambiente, antes tranquilo, transformou-se em cenário de desespero e tensão.

Equipes da Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Científica estiveram no local. O perito e o fotógrafo criminal realizaram a perícia e liberaram o corpo, que foi encaminhado ao IML pela funeráriaO caso foi registrado no plantão policial da rua do Vergueiro.

Testemunhas relataram que o clima de tristeza e lamentação tomou conta das pessoas que acompanham os minutos finais da vítima até a constatação do médico do SAMU.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários