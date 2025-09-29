Prefeitura inicia hoje (29) reforma na rodovia que liga à Ceagesp

Segundo a Secretaria de Obras, o reparo abrange uma placa de concreto que apresentou trincas. O tempo de secagem do concreto é de cinco dias, com previsão de liberação total do trânsito em 6 de outubro.

A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, começará a recuperação de trechos do pavimento em concreto no antigo Anel Viário (rodovia SPA 155/308) nesta segunda-feira (29). Esta rodovia liga a SP-127 (rodovia Cornélio Pires) à Ceagesp. O trânsito será controlado por um sistema de Pare e Siga e contará com desvios.

O processo de recuperação, iniciado em 18 de setembro, já está em andamento na avenida Fioravante Cenedese, em Artemis. Prevista para conclusão no dia 26 de setembro, a via será liberada para o tráfego em 30 de setembro, após a secagem.

Além do Anel Viário e da Fioravante Cenedese, a recuperação inclui a avenida Limeira, Primeiro de Agosto, Pádua Dias e Cristóvão Colombo. Estes locais foram identificados após uma fiscalização iniciada em janeiro deste ano, conforme solicitação do prefeito Helinho. As obras estão dentro da garantia e não acarretarão custos aos cofres públicos, conforme o secretário de Obras, Luciano Celêncio.

A Prefeitura, ainda em fase de conclusão do contrato, não emitiu o termo de recebimento da obra. Isso significa que o prazo de garantia de cinco anos ainda não começou, e os reparos serão realizados sem custo público.