ACIDENTE FATAL

Capotamento mata motorista em estrada rural de Piracicaba

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo/Pira1
Peritos da Polícia Científica atenderam a ocorrência na região de Amhumas.
Peritos da Polícia Científica atenderam a ocorrência na região de Amhumas.

 Um homem de 50 anos morreu após capotar a picape Fiat Strada que dirigia, na noite desta sexta-feira (26), em uma estrada rural no bairro Anhumas, em Piracicaba.

Segundo as informações, a vítima seguia pela estrada Doutor Plínio Alves de Moraes quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Para evitar novos acidentes, populares retiraram a picape da pista.

O motorista sofreu um ferimento grave na cabeça. Ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Cristina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

A Polícia Civil e a equipe de perícia técnica estiveram no local para investigar as circunstâncias do acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado e as circunstâncias estão sendo apuradas.

