Piracicaba exibe Mostra Ecofalante nesta terça-feira (30)

Nesta terça-feira (30), o Teatro Municipal Erotides de Campos recebe a quarta edição de 2025 do Corredor da Imagem e do Som Caipira: Mostra Ecofalante Play. A ação é resultado da parceria entre o Misp (Museu da Imagem e do Som de Piracicaba), as secretarias municipais de Cultura e Educação, o Corredor Caipira e a Mostra Ecofalante.

A programação começará às 14h com a exibição dos curtas Maré Braba e Kigalinha para cerca de 350 estudantes da rede pública municipal de Piracicaba, com idades entre 10 e 12 anos. A seleção dos filmes foi feita por José Mateus Rodrigues e Liliane Mamede, da Mostra Ecofalante, em conjunto com o coordenador do Misp, Rober Caprecci.