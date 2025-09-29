Piracicaba exibe Mostra Ecofalante nesta terça-feira (30)

Nesta terça-feira (30), o Teatro Municipal Erotides de Campos recebe a quarta edição de 2025 do Corredor da Imagem e do Som Caipira: Mostra Ecofalante Play. A ação é resultado da parceria entre o Misp (Museu da Imagem e do Som de Piracicaba), as secretarias municipais de Cultura e Educação, o Corredor Caipira e a Mostra Ecofalante.
A programação começará às 14h com a exibição dos curtas Maré Braba e Kigalinha para cerca de 350 estudantes da rede pública municipal de Piracicaba, com idades entre 10 e 12 anos. A seleção dos filmes foi feita por José Mateus Rodrigues e Liliane Mamede, da Mostra Ecofalante, em conjunto com o coordenador do Misp, Rober Caprecci.
Após as exibições, Girlei Cunha (Corredor Caipira) e Leonardo Heiser (presidente da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas de Piracicaba) conduzirão uma conversa com os alunos sobre as questões socioambientais abordadas nas produções. O debate vai relacionar as temáticas dos filmes ao cotidiano — incluindo a realidade de crianças e adolescentes — e discutir formas de atuação coletiva para enfrentar desafios contemporâneos como as mudanças climáticas.
A iniciativa busca aproximar jovens do universo do cinema e estimular reflexões práticas sobre meio ambiente, cidadania e protagonismo na comunidade.
SERVIÇO
Corredor da Imagem e do Som Caipira: Mostra Ecofalante. Terça-feira (30), a partir das 14h, no Teatro Municipal Erotides de Campos (Av. Dr. Maurice Allain, 454 - Parque do Engenho Central). Mais informações pelo e-mail misp@piracicaba.sp.pov.br.