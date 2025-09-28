Salário de R$8,5 mil: Saiba os concursos abertos nesta semana

Dois concursos públicos estão com editais abertos no estado de São Paulo, oferecendo oportunidades em diferentes níveis de formação e áreas de atuação. Um dos certames é da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), e o outro é do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (CORE-SP).
VEJA MAIS:
- Piracicaba e região abrem 1,4 mil vagas de emprego; veja a lista
- GWM abre 100 vagas de Operador de Produção perto de Piracicaba
- Aberto concurso público para cargos com salários de R$ 12 mil
Sefaz-SP abre vagas para Especialista Contábil
A Sefaz-SP está com inscrições abertas para o concurso de Especialista Contábil. O prazo para se candidatar segue até 2 de outubro de 2025.
Vagas e Salário: São oferecidas 12 vagas com remuneração inicial de R$ 6.117,26.
- Requisitos: O cargo exige formação em Ciências Contábeis e registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
- Atribuições: O Especialista Contábil atua na gestão e controle das finanças públicas, englobando atividades como elaboração de demonstrações financeiras, organização de serviços de contabilidade, auditorias e avaliação patrimonial.
- Inscrições e Prova: As inscrições são feitas exclusivamente pelo site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br). A prova objetiva está marcada para 2 de novembro de 2025. O edital 01/2025 detalha o processo seletivo, que tem validade de dois anos, prorrogável por igual período.
CORE-SP oferece 800 vagas para níveis fundamental, médio e superior
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (CORE-SP) lançou edital para preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva, totalizando 800 oportunidades. Os aprovados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Cargos e Remuneração:
- Nível Fundamental: Office Boy (R$ 2.263,18).
- Nível Médio: Assistente Administrativo, Fiscal e Operador de Teleatendimento (R$ 4.072,16 a R$ 4.479,32).
- Nível Superior: Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Jurídico e Contador (R$ 8.524,51).
A carga horária semanal varia entre 30 e 40 horas.
- Inscrições: O prazo para inscrição é de 8 de setembro até as 23h do dia 13 de outubro de 2025, no site do Instituto Quadrix.
- Taxas: R$ 55,00 (fundamental), R$ 75,00 (médio) e R$ 90,00 (superior).
- Provas: As avaliações estão programadas para 23 de novembro de 2025, no período da tarde, e serão aplicadas em cinco cidades: Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São Paulo.
- Prova Objetiva: Eliminatória e classificatória para todos os cargos, com 40 questões divididas em conhecimentos básicos, complementares e específicos.
- Prova Discursiva: Exclusiva para cargos de nível superior, consistindo em um texto dissertativo (mínimo de 20 e máximo de 30 linhas) sobre tema da área específica.
O edital do CORE-SP também prevê a possibilidade de criação de novos cargos e preenchimento de vagas que surgirem por vacância durante o prazo de validade do concurso.