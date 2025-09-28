Salário de R$8,5 mil: Saiba os concursos abertos nesta semana

Dois concursos públicos estão com editais abertos no estado de São Paulo, oferecendo oportunidades em diferentes níveis de formação e áreas de atuação. Um dos certames é da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), e o outro é do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (CORE-SP).

VEJA MAIS:

Sefaz-SP abre vagas para Especialista Contábil

A Sefaz-SP está com inscrições abertas para o concurso de Especialista Contábil. O prazo para se candidatar segue até 2 de outubro de 2025.