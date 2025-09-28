Duas mortes: vodka, gin e whisky com metanol acendem o alerta

O estado de São Paulo vive um cenário alarmante: duas pessoas já morreram, e outras seis foram confirmadas com intoxicação por bebidas adulteradas com metanol desde junho. A informação foi divulgada neste sábado (27) pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS), que também acompanha dez novos casos suspeitos na capital paulista.

As mortes ocorreram em São Bernardo do Campo e na cidade de São Paulo, ambas associadas ao consumo de bebidas alcoólicas contaminadas. A gravidade da situação fez o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), emitir um alerta nacional após um aumento incomum de ocorrências em apenas 25 dias.