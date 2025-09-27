27 de setembro de 2025
MORTE EM ANHUMAS

Identificado motorista que morreu em capotamento em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Marcos Antonio Soares chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
 Foi identificado como Marcos Antonio Soares, de 50 anos, o motorista que morreu após capotar o carro que dirigia na noite desta sexta-feira (26), em uma estrada rural no bairro Anhumas, em Piracicaba.

De acordo com moradores da região, Marcos conduzia uma picape Fiat Strada branca quando perdeu o controle da direção na estrada Doutor Plínio Alves de Moraes. O veículo capotou e ele sofreu um forte trauma na cabeça, causado por uma barra de ferro.

Populares retiraram o carro da pista e acionaram o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima em estado gravíssimo para a UPA Vila Cristina. Apesar dos esforços da equipe médica, Marcos não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Guarda Civil Municipal e da Perícia Técnica atenderam a ocorrência e investigam as causas do acidente.

O velório de Marcos Antonio Soares está marcado para este domingo (28), a partir das 8h, na sala 4 do Velório da Saudade, em Piracicaba. O sepultamento será realizado às 14h, no Cemitério Municipal da Saudade.

Ele deixa esposa, familiares e amigos, que vão prestar as últimas homenagens.

