Identificado motorista que morreu em capotamento em Piracicaba

Foi identificado como Marcos Antonio Soares, de 50 anos, o motorista que morreu após capotar o carro que dirigia na noite desta sexta-feira (26), em uma estrada rural no bairro Anhumas, em Piracicaba.

VEJA MAIS

De acordo com moradores da região, Marcos conduzia uma picape Fiat Strada branca quando perdeu o controle da direção na estrada Doutor Plínio Alves de Moraes. O veículo capotou e ele sofreu um forte trauma na cabeça, causado por uma barra de ferro.