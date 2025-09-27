Acidente que matou Marquinhos Souza causa comoção em Piracicaba

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (26), em uma estrada no bairro Anhumas. Marcos conduzia uma Fiat Strada branca pela estrada Doutor Plínio Alves de Moraes quando, por razões ainda apuradas, perdeu o controle da direção. O veículo capotou e, no impacto, ele sofreu um grave trauma na cabeça, causado por uma barra de ferro.

A morte trágica de Marcos Antonio Soares, de 50 anos, conhecido carinhosamente como Marquinhos Soares, causou profunda tristeza e grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Piracicaba.

Populares retiraram o carro da pista e acionaram o Corpo de Bombeiros. Em estado gravíssimo, Marquinhos foi levado à UPA Vila Cristina, mas não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe médica. A Guarda Civil Municipal e a Perícia Técnica atenderam a ocorrência e investigam as causas do acidente.

A notícia da morte rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando comoção. Amigos e familiares publicaram diversas mensagens emocionadas, descrevendo Marquinhos como um homem alegre, de coração generoso, sempre dedicado à família e que tinha no sorriso sua marca registrada. No bairro Parque Primeiro de Maio, muitos moradores prestaram homenagens e ressaltaram suas virtudes.

O velório de Marcos Antonio Soares será realizado neste domingo (28), a partir das 8h, na sala 4 do Velório da Saudade. O sepultamento ocorrerá às 14h, no Cemitério Municipal da Saudade. Marquinhos deixa esposa, familiares e inúmeros amigos, que se reúnem neste momento de dor para prestar as últimas homenagens a alguém que, em vida, foi símbolo de amizade, carinho e alegria.