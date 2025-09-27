Jovem ataca mãe, namorada e vizinha em festa de família

Uma festa de familia terminou em cenas de violência e desespero na madrugada deste sábado (27), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um jovem de 26 anos foi preso após atacar a própria mãe, de 47 anos, a namorada, de 33, e até uma vizinha, de 41, durante uma reunião familiar no Jardim Residencial Antônio Simonetti.

VEJA MAIS

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz, alterado pelo consumo de álcool, iniciou uma discussão com a companheira e partiu para a agressão, desferindo socos no rosto da mulher. A mãe, tentando defender a nora, acabou sendo empurrada, golpeada e ainda segurada pelo pescoço. A confusão só aumentou quando uma vizinha tentou intervir e também foi atacada, com puxões de cabelo e empurrões que a jogaram ao chão.