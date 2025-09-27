27 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

Jovem ataca mãe, namorada e vizinha em festa de família

Por Da redação/Pira1 |
Equipes da GCM prenderam o indivíduo em flagrante.
 Uma festa de familia terminou em cenas de violência e desespero na madrugada deste sábado (27), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um jovem de 26 anos foi preso após atacar a própria mãe, de 47 anos, a namorada, de 33, e até uma vizinha, de 41, durante uma reunião familiar no Jardim Residencial Antônio Simonetti.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz, alterado pelo consumo de álcool, iniciou uma discussão com a companheira e partiu para a agressão, desferindo socos no rosto da mulher. A mãe, tentando defender a nora, acabou sendo empurrada, golpeada e ainda segurada pelo pescoço. A confusão só aumentou quando uma vizinha tentou intervir e também foi atacada, com puxões de cabelo e empurrões que a jogaram ao chão.

O clima de pânico tomou conta do local até que vizinhos e familiares conseguiram conter o agressor, imobilizando-o até a chegada da Guarda Civil Municipal. Mesmo durante a prisão, ele manteve a fúria, danificando o interior da viatura.

As vítimas foram socorridas e apresentavam ferimentos visíveis: hematomas, inchaço e dores intensas. A mãe, abalada, confessou sentir medo do filho e pediu proteção urgente à Justiça. Familiares revelaram que a violência não era novidade e que episódios semelhantes já haviam manchado outras noites da família.

O jovem foi levado à delegacia e segue preso em flagrante.

