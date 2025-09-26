Piracicaba pode ficar sem água no domingo (28); Entenda

O Semae de Piracicaba realizará no domingo (28), das 6h às 12h, uma manutenção programada na unidade de Captação de Água Bruta – 3, no rio Corumbataí. O serviço, de caráter preventivo e corretivo, tem como objetivo substituir dispositivos hidráulicos que foram danificados pelas interrupções de energia registradas na última segunda-feira (22).

A ação é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento do principal sistema produtor de água da cidade. Durante o período, a autarquia solicita a compreensão da população e recomenda que quem tiver reservatório faça uso consciente da água. O abastecimento será retomado de forma gradual a partir das 12h, quando o serviço estiver concluído. Os poços de Tanquinho, Tupi, Ibitiruna e o Sistema de Captação e Tratamento de Anhumas não terão alterações no fornecimento.