26 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
MANUTENÇÃO SEMAE

Piracicaba pode ficar sem água no domingo (28); Entenda

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Manutenção programada neste domingo na Captação-3 visa consertar a rede de 600mm danificada pela oscilação de energia elétrica da última segunda-feira (22).
Manutenção programada neste domingo na Captação-3 visa consertar a rede de 600mm danificada pela oscilação de energia elétrica da última segunda-feira (22).

O Semae de Piracicaba realizará no domingo (28), das 6h às 12h, uma manutenção programada na unidade de Captação de Água Bruta – 3, no rio Corumbataí. O serviço, de caráter preventivo e corretivo, tem como objetivo substituir dispositivos hidráulicos que foram danificados pelas interrupções de energia registradas na última segunda-feira (22).

VEJA MAIS:

A ação é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento do principal sistema produtor de água da cidade. Durante o período, a autarquia solicita a compreensão da população e recomenda que quem tiver reservatório faça uso consciente da água. O abastecimento será retomado de forma gradual a partir das 12h, quando o serviço estiver concluído. Os poços de Tanquinho, Tupi, Ibitiruna e o Sistema de Captação e Tratamento de Anhumas não terão alterações no fornecimento.

Para acompanhar o andamento do abastecimento e conferir as áreas que poderão ser afetadas, acesse a página do Semae em Situação do Abastecimento. A autarquia também oferece canais de atendimento para dúvidas e suporte: WhatsApp 24h pelo (19) 3403-9608, Central 24h pelo 0800-772-9611 e Disque 115 (somente fixo).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários