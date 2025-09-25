Reunião discute seca; Semae descarta racionamento

Durante a reunião, o coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH), Alexandre Vilella, apresentou dados atualizados do Sistema Cantareira e do abastecimento nos municípios da calha principal dos rios Piracicaba, Atibaia, Jaguari e Camanducaia, além de informações sobre cidades fora dessas calhas que enfrentam estiagem severa.

O agravamento da estiagem nas Bacias PCJ e a situação do Sistema Cantareira levaram representantes da Agência das Bacias PCJ a se reunirem nesta semana com o prefeito de Piracicaba e presidente dos Comitês PCJ, Helinho Zanatta. O encontro contou com a participação de diretores da Agência PCJ, do secretário executivo dos Comitês PCJ, Denis Herisson da Silva, além de técnicos e representantes do Semae Piracicaba.

O debate também tratou da recente deliberação da Agência SP Águas, que aprovou o Protocolo de Escassez Hídrica e declarou situação de escassez nas Bacias do Rio Piracicaba e do Alto Tietê.

O secretário executivo dos Comitês PCJ, Denis Herisson, destacou que a situação exige atuação coordenada e firme para reduzir os impactos da seca. “Nesses momentos de estiagem mais agudas, várias medidas de regulação, fiscalização e restrição certamente serão necessárias, e o nosso presidente precisa estar bem-informado e bem-articulado com os técnicos, com os demais prefeitos e usuários das Bacias PCJ para poder superar mais esse período de estiagem”, afirmou.

RACIONAMENTO

Questionado, o Semae informou que neste momento não há risco para adoção de medidas de racionamento na cidade. A autarquia entende que o Protocolo de Escassez Hídrica feito pelo governo do Estado, bem como suas deliberações, vêm em boa hora, uma vez que são medidas que antecipam a possíveis situações extremas; diferente do ocorrido em 2014, quando o governo iniciou ações quando a situação já estava agravada.