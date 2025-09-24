Condomínio em Piracicaba vive colapso no abastecimento de água

Moradores do condomínio Jardim Novo Horizonte, localizado no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba, procuraram o Jornal de Piracicaba para denunciar a falta de água no local. Segundo relatos, o problema persiste há semanas e, até o momento, não houve solução definitiva.
De acordo com os moradores, a água não chega com pressão suficiente pelo encanamento principal da rua, o que impede o enchimento das caixas d’água dos blocos do condomínio. Essa situação tem afetado a rotina de centenas de famílias, que afirmam não conseguir realizar tarefas básicas como cozinhar, tomar banho ou lavar roupas em determinados períodos do dia.
A equipe de reportagem do JP ouviu a síndica do condomínio, que relatou ter entrado em contato diversas vezes com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE). Segundo ela, os moradores passam a maior parte do dia sem abastecimento. “Nós estamos sofrendo há bastante tempo com esse desabastecimento de água por parte do SEMAE. Praticamente o dia todo nós ficamos sem água, eles liberam a água por poucas horas, o que não é o suficiente pra suprir nossas caixas d'água”, disse.
Ainda segundo a síndica, após registrar reclamações junto ao SEMAE, a autarquia alegou que o problema estaria dentro do próprio condomínio. Diante disso, ela solicitou que uma equipe técnica fosse enviada ao local para verificar a situação presencialmente. “Pedi para que viessem aqui e avaliassem o que estava acontecendo. Quando vieram, constataram que não havia pressão o suficiente na água para abastecer as caixas d'água".
O condomínio abriga 368 famílias, o que representa aproximadamente 1.500 moradores. A falta de água tem impactado todos os blocos e, conforme relato dos residentes, não há previsão clara para a normalização do serviço. “Isso é um completo descaso por parte deles (SEMAE), são raros os dias em que ficamos 24 horas com água. Atualmente, somos em 368 famílias e 1500 pessoas que moram aqui e sofrem diariamente com a falta de água. É uma vergonha a incapacidade deles em resolver o problema, e o povo como sempre é quem acaba pagando por tudo”, finalizou a síndica.
O que diz o SEMAE
O Semae Piracicaba informa que a região onde está localizado o Condomínio Jardim Novo Horizonte neste momento está recebendo água normalmente. Equipe da autarquia esteve no local e diagnosticou que a falta de água é interna, sendo de responsabilidade do condomínio resolver.