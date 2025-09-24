Condomínio em Piracicaba vive colapso no abastecimento de água

De acordo com os moradores, a água não chega com pressão suficiente pelo encanamento principal da rua, o que impede o enchimento das caixas d’água dos blocos do condomínio. Essa situação tem afetado a rotina de centenas de famílias, que afirmam não conseguir realizar tarefas básicas como cozinhar, tomar banho ou lavar roupas em determinados períodos do dia.

Moradores do condomínio Jardim Novo Horizonte, localizado no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba, procuraram o Jornal de Piracicaba para denunciar a falta de água no local. Segundo relatos, o problema persiste há semanas e, até o momento, não houve solução definitiva.

A equipe de reportagem do JP ouviu a síndica do condomínio, que relatou ter entrado em contato diversas vezes com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE). Segundo ela, os moradores passam a maior parte do dia sem abastecimento. “Nós estamos sofrendo há bastante tempo com esse desabastecimento de água por parte do SEMAE. Praticamente o dia todo nós ficamos sem água, eles liberam a água por poucas horas, o que não é o suficiente pra suprir nossas caixas d'água”, disse.

Ainda segundo a síndica, após registrar reclamações junto ao SEMAE, a autarquia alegou que o problema estaria dentro do próprio condomínio. Diante disso, ela solicitou que uma equipe técnica fosse enviada ao local para verificar a situação presencialmente. “Pedi para que viessem aqui e avaliassem o que estava acontecendo. Quando vieram, constataram que não havia pressão o suficiente na água para abastecer as caixas d'água".

O condomínio abriga 368 famílias, o que representa aproximadamente 1.500 moradores. A falta de água tem impactado todos os blocos e, conforme relato dos residentes, não há previsão clara para a normalização do serviço. “Isso é um completo descaso por parte deles (SEMAE), são raros os dias em que ficamos 24 horas com água. Atualmente, somos em 368 famílias e 1500 pessoas que moram aqui e sofrem diariamente com a falta de água. É uma vergonha a incapacidade deles em resolver o problema, e o povo como sempre é quem acaba pagando por tudo”, finalizou a síndica.