26 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
ENSINO

Educação Infantil 2026: inscrições até 30/09 em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Após o agendamento online, o responsável deverá comparecer na escola de seu filho
Após o agendamento online, o responsável deverá comparecer na escola de seu filho

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue com o agendamento das inscrições para vagas na Educação Infantil em 2026 até o dia 30/09. As vagas são destinadas a crianças de 0 a 3 anos para creche, e de 4 a 5 anos para pré-escola.

O agendamento é exclusivo para alunos que irão ingressar na Rede Municipal de Educação no próximo ano letivo e que ainda não estão matriculados em nenhuma unidade municipal. Após o agendamento, as inscrições nas escolas serão realizadas de 01/10 a 31/10/2025.

VEJA MAIS:

O agendamento das inscrições pode ser realizado de forma digital por meio do site da Secretaria Municipal de Educação – https://sistemas.pmp.sp.gov.br/sme/agendamento/bl_agendamento/ – entrando no campo Vagas em Creche Municipal. Na falta de acesso para agendamento online, os interessados devem procurar a escola de educação infantil mais próxima de sua residência.

Após o agendamento online, o responsável deverá comparecer na escola no dia e hora agendados, portando cópia e original dos seguintes documentos:

– Certidão de Nascimento da criança;

– CPF da criança;

– Cartão do Posto de Saúde;

– Carteira de vacina atualizada;

– Comprovante de trabalho dos pais* (carteira de trabalho atualizada ou declaração de trabalho, conforme modelo no link de agendamento);

– CPF e RG dos pais ou responsáveis;

– Comprovante de residência (água ou luz);

– Comprovante de renda (holerite);

– Comprovante de todos os gastos da família.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários