Educação Infantil 2026: inscrições até 30/09 em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue com o agendamento das inscrições para vagas na Educação Infantil em 2026 até o dia 30/09. As vagas são destinadas a crianças de 0 a 3 anos para creche, e de 4 a 5 anos para pré-escola.

O agendamento é exclusivo para alunos que irão ingressar na Rede Municipal de Educação no próximo ano letivo e que ainda não estão matriculados em nenhuma unidade municipal. Após o agendamento, as inscrições nas escolas serão realizadas de 01/10 a 31/10/2025.

