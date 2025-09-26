Educação Infantil 2026: inscrições até 30/09 em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue com o agendamento das inscrições para vagas na Educação Infantil em 2026 até o dia 30/09. As vagas são destinadas a crianças de 0 a 3 anos para creche, e de 4 a 5 anos para pré-escola.
O agendamento é exclusivo para alunos que irão ingressar na Rede Municipal de Educação no próximo ano letivo e que ainda não estão matriculados em nenhuma unidade municipal. Após o agendamento, as inscrições nas escolas serão realizadas de 01/10 a 31/10/2025.
O agendamento das inscrições pode ser realizado de forma digital por meio do site da Secretaria Municipal de Educação – https://sistemas.pmp.sp.gov.br/sme/agendamento/bl_agendamento/ – entrando no campo Vagas em Creche Municipal. Na falta de acesso para agendamento online, os interessados devem procurar a escola de educação infantil mais próxima de sua residência.
Após o agendamento online, o responsável deverá comparecer na escola no dia e hora agendados, portando cópia e original dos seguintes documentos:
– Certidão de Nascimento da criança;
– CPF da criança;
– Cartão do Posto de Saúde;
– Carteira de vacina atualizada;
– Comprovante de trabalho dos pais* (carteira de trabalho atualizada ou declaração de trabalho, conforme modelo no link de agendamento);
– CPF e RG dos pais ou responsáveis;
– Comprovante de residência (água ou luz);
– Comprovante de renda (holerite);
– Comprovante de todos os gastos da família.