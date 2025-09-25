25 de setembro de 2025
CIDADANIA PRESENTE

Prefeitura oferece serviços gratuitos na praça José Bonifácio

Por Bruno Mendes/JP
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
O Cidadania Presente começa nesta quinta-feira (25) e irá até sábado (27)
O programa Cidadania Presente, iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (SJC) em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, ocorre de 25 a 27 de setembro na Praça José Bonifácio, no Centro. O evento disponibiliza diversos serviços gratuitos à população, das 10h às 16h, cobrindo áreas como saúde, cidadania, habitação, assistência social e empregabilidade.

Nesta quirta-feira (25), o programa inclui uma reunião entre o prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, o secretário-executivo Raul Christiano, e mais de 40 prefeitos da região. O encontro visa aprimorar o diálogo entre o Estado e os municípios, alinhar políticas públicas e estabelecer novas parcerias. A reunião acontece às 10h no Teatro Municipal Erotides Campos (Teatro do Engenho), no Parque do Engenho Central, e é restrita a convidados.

Entre os atendimentos disponíveis na Praça José Bonifácio, a população pode encontrar:

  • Emissão de documentos (CPF, título de eleitor, 2ª via de contas).
  • Elaboração de currículos e cadastro em vagas de emprego.
  • Orientações para MEI e atendimento do Banco do Povo.
  • Aferição de pressão arterial e orientações sobre prevenção em saúde.
  • Cadastro de castração e adoção de animais.
  • Serviços do CRAS e CREAS (assistência e proteção social).
  • Atendimento da Defensoria Pública e orientações do Procon-SP sobre direitos do consumidor.

Participação de órgãos e programas estratégicos

O evento conta com a participação de gestores de órgãos vinculados à Secretaria da Justiça e Cidadania, como Procon-SP, Fundação CASA, IPEM-SP e IMESC-SP.

Programas estratégicos da Secretaria também estarão presentes:

  • CRAVI (Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência).
  • NETP (Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas).
  • PPCAAM (Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte).
  • Coordenadorias de Políticas para a Diversidade Sexual, para a População Negra e Indígena, e para a Mulher.

No sábado (27), além dos serviços, haverá uma programação cultural das 9h às 12h, com apresentações do grupo DioJazz e Kombi no Circo.

O prefeito Helinho Zanatta afirmou que o Cidadania Presente é uma chance para levar serviços à população, aproximando o cidadão da administração pública e garantindo acesso a direitos. O secretário Fábio Prieto destacou que o programa busca aproximar o poder público da sociedade, prestando serviços diretos e fortalecendo a parceria com os municípios.

SERVIÇO

Cidadania Presente. Serviços gratuitos na Praça José Bonifácio, s/nº – Centro, Piracicaba.
Datas: 25, 26 e 27/09.
Horário: 10h às 16h.
Programação Cultural: 27/09, das 9h às 12h.

