Prefeitura oferece serviços gratuitos na praça José Bonifácio

O programa Cidadania Presente, iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (SJC) em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, ocorre de 25 a 27 de setembro na Praça José Bonifácio, no Centro. O evento disponibiliza diversos serviços gratuitos à população, das 10h às 16h, cobrindo áreas como saúde, cidadania, habitação, assistência social e empregabilidade.
- Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba
- GWM abre 100 vagas de Operador de Produção perto de Piracicaba
- R$ 75 mi é a arrecadação prevista pela Loteria criada por Helinho
Nesta quirta-feira (25), o programa inclui uma reunião entre o prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, o secretário-executivo Raul Christiano, e mais de 40 prefeitos da região. O encontro visa aprimorar o diálogo entre o Estado e os municípios, alinhar políticas públicas e estabelecer novas parcerias. A reunião acontece às 10h no Teatro Municipal Erotides Campos (Teatro do Engenho), no Parque do Engenho Central, e é restrita a convidados.
Entre os atendimentos disponíveis na Praça José Bonifácio, a população pode encontrar:
- Emissão de documentos (CPF, título de eleitor, 2ª via de contas).
- Elaboração de currículos e cadastro em vagas de emprego.
- Orientações para MEI e atendimento do Banco do Povo.
- Aferição de pressão arterial e orientações sobre prevenção em saúde.
- Cadastro de castração e adoção de animais.
- Serviços do CRAS e CREAS (assistência e proteção social).
- Atendimento da Defensoria Pública e orientações do Procon-SP sobre direitos do consumidor.
Participação de órgãos e programas estratégicos
O evento conta com a participação de gestores de órgãos vinculados à Secretaria da Justiça e Cidadania, como Procon-SP, Fundação CASA, IPEM-SP e IMESC-SP.
Programas estratégicos da Secretaria também estarão presentes:
- CRAVI (Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência).
- NETP (Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas).
- PPCAAM (Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte).
- Coordenadorias de Políticas para a Diversidade Sexual, para a População Negra e Indígena, e para a Mulher.
No sábado (27), além dos serviços, haverá uma programação cultural das 9h às 12h, com apresentações do grupo DioJazz e Kombi no Circo.
O prefeito Helinho Zanatta afirmou que o Cidadania Presente é uma chance para levar serviços à população, aproximando o cidadão da administração pública e garantindo acesso a direitos. O secretário Fábio Prieto destacou que o programa busca aproximar o poder público da sociedade, prestando serviços diretos e fortalecendo a parceria com os municípios.
SERVIÇO
Cidadania Presente. Serviços gratuitos na Praça José Bonifácio, s/nº – Centro, Piracicaba.
Datas: 25, 26 e 27/09.
Horário: 10h às 16h.
Programação Cultural: 27/09, das 9h às 12h.