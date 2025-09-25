Prefeitura oferece serviços gratuitos na praça José Bonifácio

O programa Cidadania Presente, iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (SJC) em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, ocorre de 25 a 27 de setembro na Praça José Bonifácio, no Centro. O evento disponibiliza diversos serviços gratuitos à população, das 10h às 16h, cobrindo áreas como saúde, cidadania, habitação, assistência social e empregabilidade.

Nesta quirta-feira (25), o programa inclui uma reunião entre o prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, o secretário-executivo Raul Christiano, e mais de 40 prefeitos da região. O encontro visa aprimorar o diálogo entre o Estado e os municípios, alinhar políticas públicas e estabelecer novas parcerias. A reunião acontece às 10h no Teatro Municipal Erotides Campos (Teatro do Engenho), no Parque do Engenho Central, e é restrita a convidados.