Diocese de Piracicaba realiza a 37ª Romaria a Aparecida

A Diocese de Piracicaba realiza, no próximo sábado (27), a 37ª Romaria Diocesana ao Santuário Nacional de Aparecida, com o tema do “Jubileu da Esperança” e o lema “Com Maria, Peregrinos da Esperança”. O evento marca um momento especial de fé, comunhão e unidade para toda a comunidade diocesana, que se reúne para celebrar o Jubileu 2025.

Fiéis das 68 paróquias que compõem a Diocese irão participar da tradicional romaria, reunindo caravanas formadas por peregrinos das 15 cidades do território diocesano. O bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, irá presidir a santa missa no Santuário Nacional às 10h30, com a concelebração de padres de toda a Diocese, reforçando o espírito de comunhão entre todas as comunidades paroquiais, congregações, pastorias e movimentos presentes no território diocesano.

Os interessados em participar devem procurar informações na igreja católica mais próxima ou de sua preferência, pois as caravanas, com ônibus para os fiéis, estão sendo organizadas diretamente pelas paróquias. Os contatos podem ser obtidos pelo site oficial da Diocese de Piracicaba, acessando: www.diocesedepiracicaba.org.br.