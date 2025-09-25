VÍDEO: Morador de rua é flagrado defecando em praça de Piracicaba

Segundo relatos de moradores, o indivíduo já foi visto anteriormente causando transtornos no entorno da praça. Eles afirmam que essa não foi a primeira ocorrência envolvendo o mesmo homem.

Um vídeo que foi obtido de forma exclusiva pelo Jornal de Piracicaba mostra um homem em situação de rua defecando em plena luz do dia, na Praça do Parafuso, localizada no bairro Vila Rezende, em Piracicaba. A gravação, que foi feita durante o dia, tem gerado reações entre os moradores da região.

A cena registrada em vídeo mostra o homem realizando o ato em área de circulação pública, sem qualquer tentativa de esconder-se. O episódio gerou críticas de moradores, que relatam preocupação com as condições de higiene e segurança no local.

Ainda de acordo com os relatos, o homem permanece circulando pela região da praça e já teria se envolvido em outras situações semelhantes. Alguns moradores disseram ter comunicado o caso a órgãos públicos, mas alegam que ainda não houve uma resposta efetiva.

A Praça do Parafuso é uma área de uso coletivo, com fluxo constante de pedestres, incluindo famílias e comerciantes. O local tem sido ponto de encontro frequente de pessoas em situação de vulnerabilidade.