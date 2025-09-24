R$ 75 mi é a arrecadação prevista pela Loteria criada por Helinho

A Prefeitura de Piracicaba sancionou a Lei nº 10.357, de 15 de setembro de 2025, que institui oficialmente o Serviço Público de Loteria Municipal. O projeto, aprovado pela Câmara de Vereadores, representa a criação de uma nova fonte de receita para o município, que estima arrecadar até R$ 75 milhões com a operação.

Segundo a lei, a loteria será administrada pela Secretaria Municipal de Finanças, responsável por dirigir, coordenar, executar, autorizar, credenciar, fiscalizar e ordenar o serviço. A legislação permite que as apostas sejam feitas tanto de forma presencial, por meio de bilhetes, quanto em plataformas digitais, ampliando o alcance e a possibilidade de participação da população.

Os recursos obtidos terão destinação prioritária para áreas consideradas estratégicas pela administração municipal. Além do pagamento de prêmios, do Imposto de Renda e das despesas operacionais, a arrecadação líquida será direcionada a investimentos em saúde, segurança pública e assistência social, entre outras demandas urgentes do Executivo. O texto também prevê que prêmios não resgatados em até 90 dias sejam revertidos integralmente aos cofres públicos.