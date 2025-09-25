25 de setembro de 2025
GRANDE APREENSÃO

Ponto de drogas é desarticulado e 3 são presos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Polícia Civil
As drogas e os indivíduos foram apresentados na delegacia.
As drogas e os indivíduos foram apresentados na delegacia.

 Em uma ação conjunta realizada nesta quarta-feira (24), a Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), com apoio da ROMU da Guarda Civil Municipal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências suspeitas de funcionarem como base do tráfico de drogas, no bairro Monte Líbano em Piracicaba.

Durante a operação, as equipes localizaram e apreenderam 95 pinos de cocaína, 46 porções de maconha, além de dinheiro em espécie, celulares, anotações ligadas à contabilidade do tráfico e uma carta vinda de uma penitenciária com indícios de ligação a uma organização criminosa.

Três homens, que estavam no imóvel no momento das buscas, receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.

Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam as casas como locais de preparo, armazenamento e distribuição de entorpecentes na região. Todo o material apreendido será analisado, principalmente a carta, que pode reforçar o elo entre os detidos e facções criminosas.

O delegado responsável pela operação, destacou que a ação é parte do trabalho contínuo de combate ao tráfico e de defesa da sociedade.

