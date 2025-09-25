Ponto de drogas é desarticulado e 3 são presos em Piracicaba

Em uma ação conjunta realizada nesta quarta-feira (24), a Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), com apoio da ROMU da Guarda Civil Municipal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências suspeitas de funcionarem como base do tráfico de drogas, no bairro Monte Líbano em Piracicaba.
VEJA MAIS
- Piracicaba concorre a prêmio turístico; saiba como votar
- Carro pega fogo em estacionamento de hipermercado em Piracicaba
Durante a operação, as equipes localizaram e apreenderam 95 pinos de cocaína, 46 porções de maconha, além de dinheiro em espécie, celulares, anotações ligadas à contabilidade do tráfico e uma carta vinda de uma penitenciária com indícios de ligação a uma organização criminosa.
Três homens, que estavam no imóvel no momento das buscas, receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam as casas como locais de preparo, armazenamento e distribuição de entorpecentes na região. Todo o material apreendido será analisado, principalmente a carta, que pode reforçar o elo entre os detidos e facções criminosas.
O delegado responsável pela operação, destacou que a ação é parte do trabalho contínuo de combate ao tráfico e de defesa da sociedade.