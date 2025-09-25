Ponto de drogas é desarticulado e 3 são presos em Piracicaba

Em uma ação conjunta realizada nesta quarta-feira (24), a Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), com apoio da ROMU da Guarda Civil Municipal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências suspeitas de funcionarem como base do tráfico de drogas, no bairro Monte Líbano em Piracicaba.

Durante a operação, as equipes localizaram e apreenderam 95 pinos de cocaína, 46 porções de maconha, além de dinheiro em espécie, celulares, anotações ligadas à contabilidade do tráfico e uma carta vinda de uma penitenciária com indícios de ligação a uma organização criminosa.