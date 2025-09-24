Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo

O Ministério da Saúde divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (23), para reafirmar que o paracetamol é um medicamento seguro e eficaz, e que não existe relação entre seu uso e o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A manifestação ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter feito uma declaração pública sem evidências, correlacionando o fármaco ao autismo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), agências de saúde da União Europeia e do Reino Unido também negaram a informação. Em seu comunicado, o Ministério da Saúde criticou a disseminação de informações incorretas por líderes políticos, destacando os riscos para a saúde pública, citando a pandemia de Covid-19 como exemplo.