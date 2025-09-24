Ciclista que morreu na SP 147 era atleta da seleção brasileira

O ciclista de apenas 18 anos, era do Acre, integrava o time de Iracemápolis e também a Seleção Brasileira de Ciclismo. Mauro perdeu a vida após ser atingido por um caminhão no km 131 da via.

Foi identificado como Mauro Medeiros o jovem que morreu na manhã desta quarta-feira (24), em uma tragédia na Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), que liga Limeira a Piracicaba.

O impacto foi devastador: a vítima morreu ainda no local, sem chances de receber atendimento médico. A morte repentina interrompeu de forma brutal a carreira promissora do jovem, que acumulava conquistas e carregava o sonho de representar o Brasil em competições internacionais.

O motorista do caminhão alegou que o ciclista teria entrado na pista de rolamento. Já testemunhas contestaram a versão, afirmando que Mauro pedalava no acostamento quando foi atropelado. A divergência será apurada pela Polícia Científica, chamada para realizar a perícia no trecho.

A rodovia precisou ser parcialmente interditada e ficou congestionada durante o trabalho de resgate e investigação. O corpo do atleta foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), enquanto familiares e colegas de equipe receberam a notícia com choque e comoção.