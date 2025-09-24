Adolescente de 'bike' é atropelado por caminhão em Piracicaba

Um grave acidente deixou um adolescente de 16 anos ferido na tarde desta terça-feira (23), no bairro Santa Fé, em Piracicaba. O jovem foi atropelado por um caminhão enquanto trafegava de bicicleta pela rua Mário Dorizoto Frasson.
VEJA MAIS
- Adolescente é apreendido com mais de 400 porções de drogas em Piracicaba
- Conquistador conhece mulher, leva para casa e acaba sem carteira e celular
Segundo testemunhas, o adolescente estaria na contramão no momento da colisão. Com o impacto violento, ele foi arremessado ao solo e sofreu múltiplos ferimentos.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Suporte Avançado do Grau (USA) foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Cristina.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência e a Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado.