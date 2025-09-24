25 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
CAIU FERIDO

Adolescente de 'bike' é atropelado por caminhão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
A vítima foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros, com o Suporte Avançado, e encaminhada à UPA do Vila Cristina.
A vítima foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros, com o Suporte Avançado, e encaminhada à UPA do Vila Cristina.

 Um grave acidente deixou um adolescente de 16 anos ferido na tarde desta terça-feira (23), no bairro Santa Fé, em Piracicaba. O jovem foi atropelado por um caminhão enquanto trafegava de bicicleta pela rua Mário Dorizoto Frasson.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, o adolescente estaria na contramão no momento da colisão. Com o impacto violento, ele foi arremessado ao solo e sofreu múltiplos ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Suporte Avançado do Grau (USA) foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Cristina.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e a Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários