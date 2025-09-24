VÍDEO: Atropelamento brutal mata ciclista de 18 anos na SP 147

Uma tragédia marcou a manhã desta quarta-feira (24) na SP-147 – Rodovia Deputado Laércio Corte. Um ciclista de 18 anos perdeu a vida após ser violentamente atropelado por um caminhão durante um treino no km 131, no trecho entre Limeira e Piracicaba.
O impacto foi tão forte que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro. Informações preliminares, apontam para uma perda de controle do ciclista, que trafegava pelo acostamento, mas os detalhes estão sendo investigados.
A Polícia Militar Rodoviária se deslocou imediatamente para o trecho, que ficou tomado por viaturas e profissionais, tentando controlar a situação. O trânsito ficou lento no local.
A Polícia Científica foi acionada para apurar como ocorreu a colisão fatal. O corpo do ciclista ficou sob responsabilidade das autoridades, e a área foi isolada para investigação.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e a funerária transportou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).