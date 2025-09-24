25 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
SEGURANÇA PÚBLICA

Piracicaba recebe Cabine Lilás e novas viaturas policiais

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Alex Madureira participou dos eventos de inauguração da Cabine Lilás e da entrega das novas viaturas para reforçar a segurança na região de Piracicaba.
Alex Madureira participou dos eventos de inauguração da Cabine Lilás e da entrega das novas viaturas para reforçar a segurança na região de Piracicaba.

Piracicaba avançou nesta semana na segurança pública com a inauguração da Cabine Lilás na cidade e a entrega de novas viaturas para as polícias Civil e Militar. O deputado estadual Alex Madureira participou dos eventos e destacou a relevância das ações. “Estas são pautas que sempre pleiteamos com grande força, especialmente a Cabine Lilás. Essas conquistas representam um grande avanço para a segurança pública de toda a região, reforçando o policiamento e oferecendo um atendimento mais humanizado e especializado para as mulheres. É um passo importante para garantir mais proteção e tranquilidade para nossa comunidade”, afirmou.

VEJA MAIS:

Em Piracicaba, a Cabine Lilás será instalada na sede do CPI-9, à Rua Américo Vespúcio, 438, integrando a rede de atendimento especializado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O serviço é acionado pelo 190 e contará com seis policiais femininas. As profissionais vão orientar sobre direitos, assistência jurídica gratuita, pensão alimentícia, guarda dos filhos, abrigos, auxílio-aluguel e atendimento à saúde. Com a inauguração, 38 municípios do interior paulista passam a ter cobertura do serviço, incluindo Piracicaba.

Distribuição das viaturas para a Polícia Civil

  • Duster Iconic 1.3: Delegacia de Tambaú, Delegacia de Santa Gertrudes, 1º DP de São João da Boa Vista e Seccional de Piracicaba;
  • GM S10 cabine dupla: 1º DP de Americana, Delegacia de Capivari;
  • Trailblazer LT: DIG de Limeira.

Entrega à Polícia Militar

A PM recebeu 33 viaturas – 29 Duster e quatro Trailblazer – em um investimento total de R$4,93 milhões. Entre os municípios beneficiados estão Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Americana, Sumaré, São João da Boa Vista e outros 27 municípios da região. Com essa entrega, o estado já contabiliza 92 novas viaturas para reforçar o policiamento regional, sendo 44 destinadas exclusivamente à Polícia Militar.

O reforço na frota policial, aliado à inauguração da Cabine Lilás, garante a presença mais efetiva do Estado em Piracicaba e região, oferecendo segurança reforçada e atendimento humanizado para mulheres vítimas de violência. As medidas refletem políticas públicas que fortalecem a atuação policial e aumentam a proteção à população local.

