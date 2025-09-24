Café tem queda no preço de 11% no mercado brasileiro; entenda

Segundo o levantamento do Cepea, o preço do café arábica, a variedade mais consumida no país, teve uma retração de 10,2% entre os dias 15 e 22 de setembro. Já os preços do café robusta caíram 11,1% no mesmo período.

O mercado de café no Brasil registra uma forte baixa nos preços, conforme indicam dados recentes do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP. O recuo, observado na segunda quinzena de setembro, é atribuído a uma combinação de fatores, incluindo o clima favorável nas regiões produtoras e a dinâmica do mercado internacional.

Os números mais recentes reforçam a tendência de queda. Nesta terça-feira (23), a saca de 60 quilos do café arábica foi cotada a R$ 2.055,69, o que representa uma queda acumulada de 11,51% desde o início do mês. Para o café robusta, o preço médio da saca foi de R$ 1.278,86, com uma retração de 16,65% no acumulado de setembro.

Fatores que justificam a queda

De acordo com os pesquisadores do Cepea, a desvalorização do grão no mercado nacional reflete a chegada de chuvas mais volumosas nas áreas de cultivo. Além disso, a liquidação de posições de compra na Bolsa de Valores de Nova York e a realização de lucros por parte dos investidores contribuíram para a baixa.

A possibilidade de que os Estados Unidos retirem as tarifas de 50% impostas ao café brasileiro, implementadas em agosto, também é um fator que influencia a cotação do produto. Apesar da queda recente, os especialistas do Cepea apontam que os preços do café ainda se mantêm em níveis elevados, principalmente devido à oferta restrita e aos estoques reduzidos no país.