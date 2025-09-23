Adolescente é apreendido com mais de 400 porções de drogas

Segundo a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), o jovem foi surpreendido durante uma ação de investigadores, enquanto comercializava entorpecentes em via pública, acompanhado de dois homens que conseguiram fugir no momento da abordagem.

A Polícia Civil de Piracicaba apreendeu um adolescente de 17 anos acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Belvedere, nesta terça-feira (23).

No local, os policiais localizaram uma sacola com mais de 400 porções de diferentes drogas, incluindo cocaína, crack, maconha e derivados com alta concentração de THC, como skunk, haxixe e até uma substância mais rara, conhecida como crumble. Esta última chamava a atenção pelo valor: cada porção custava cerca de R$ 60, quase doze vezes o preço da maconha comum.

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a apreensão. Após os procedimentos legais, o menor foi encaminhado para uma unidade da Fundação Casa.

A Polícia Civil destacou que a ação integra os esforços permanentes de combate ao tráfico de drogas e de defesa da sociedade.