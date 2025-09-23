Adolescente é apreendido com mais de 400 porções de drogas

A Polícia Civil de Piracicaba apreendeu um adolescente de 17 anos acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Belvedere, nesta terça-feira (23).
VEJA MAIS
- "Do flerte ao furto": homem leva mulher para casa e acaba sem nada
- Foragido morre baleado e policial leva tiro no peito
Segundo a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), o jovem foi surpreendido durante uma ação de investigadores, enquanto comercializava entorpecentes em via pública, acompanhado de dois homens que conseguiram fugir no momento da abordagem.
No local, os policiais localizaram uma sacola com mais de 400 porções de diferentes drogas, incluindo cocaína, crack, maconha e derivados com alta concentração de THC, como skunk, haxixe e até uma substância mais rara, conhecida como crumble. Esta última chamava a atenção pelo valor: cada porção custava cerca de R$ 60, quase doze vezes o preço da maconha comum.
O adolescente foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a apreensão. Após os procedimentos legais, o menor foi encaminhado para uma unidade da Fundação Casa.
A Polícia Civil destacou que a ação integra os esforços permanentes de combate ao tráfico de drogas e de defesa da sociedade.