JP - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
EMPREGOS

Shopee abre mais de 6,8 mil vagas para o final do ano; confira

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As oportunidades incluem posições temporárias e permanentes
A Shopee, plataforma de e-commerce, anunciou a abertura de 6.833 vagas de emprego no estado de São Paulo para reforçar suas operações durante a temporada de fim de ano. As oportunidades incluem posições temporárias e permanentes.

Detalhes das vagas

O aumento no quadro de funcionários visa atender à demanda das campanhas de final de ano, como o 11.11, a Black Friday e o Natal. O número de vagas mais que dobrou em comparação com o ano anterior. As posições estão disponíveis nas áreas de operações logísticas e setores corporativos.

As vagas para as unidades logísticas são para apoio ao crescimento sazonal e são administradas por consultorias parceiras. Os requisitos são específicos para cada área, há a necessidade de disponibilidade para trabalhar em turnos variados e perfil proativo. Experiência prévia na função é um diferencial.

As inscrições podem ser feitas pelo site de vagas da Shopee.

Confira as vagas do setor administrativo:

Analista de Logística: São Paulo (Móoca e Lapa)

  • Analista de Transporte: São Paulo (Móoca e Lapa)

  • Analista de Transportes: Araçatuba, Campinas, Curitiba (vagas listadas em SP), Marília, Sumaré, Taubaté

  • Analista Jr. / Dispatcher: São Paulo (Vila Guilherme)

  • Auxiliar de Almoxarifado: Guarulhos, São Paulo (Móoca)

  • Auxiliar de Logística: São Paulo (Móoca e Lapa), Araçatuba, Cravinhos, Franca, Guarulhos, Mogi das Cruzes

  • Fiscal de Pátio: São Paulo (Móoca e Lapa)

  • Líder de Logística: Barretos, Campinas, São Paulo (Lapa e Móoca), Sumaré

  • Líder de Operação Last Mile: Campinas

  • Supervisor de Logística: Franco da Rocha

