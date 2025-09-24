Shopee abre mais de 6,8 mil vagas para o final do ano; confira

A Shopee, plataforma de e-commerce, anunciou a abertura de 6.833 vagas de emprego no estado de São Paulo para reforçar suas operações durante a temporada de fim de ano. As oportunidades incluem posições temporárias e permanentes.

Detalhes das vagas

O aumento no quadro de funcionários visa atender à demanda das campanhas de final de ano, como o 11.11, a Black Friday e o Natal. O número de vagas mais que dobrou em comparação com o ano anterior. As posições estão disponíveis nas áreas de operações logísticas e setores corporativos.