Shopee abre mais de 6,8 mil vagas para o final do ano; confira

A Shopee, plataforma de e-commerce, anunciou a abertura de 6.833 vagas de emprego no estado de São Paulo para reforçar suas operações durante a temporada de fim de ano. As oportunidades incluem posições temporárias e permanentes.
Detalhes das vagas
O aumento no quadro de funcionários visa atender à demanda das campanhas de final de ano, como o 11.11, a Black Friday e o Natal. O número de vagas mais que dobrou em comparação com o ano anterior. As posições estão disponíveis nas áreas de operações logísticas e setores corporativos.
As vagas para as unidades logísticas são para apoio ao crescimento sazonal e são administradas por consultorias parceiras. Os requisitos são específicos para cada área, há a necessidade de disponibilidade para trabalhar em turnos variados e perfil proativo. Experiência prévia na função é um diferencial.
As inscrições podem ser feitas pelo site de vagas da Shopee.
Confira as vagas do setor administrativo:
Analista de Logística: São Paulo (Móoca e Lapa)
Analista de Transporte: São Paulo (Móoca e Lapa)
Analista de Transportes: Araçatuba, Campinas, Curitiba (vagas listadas em SP), Marília, Sumaré, Taubaté
Analista Jr. / Dispatcher: São Paulo (Vila Guilherme)
Auxiliar de Almoxarifado: Guarulhos, São Paulo (Móoca)
Auxiliar de Logística: São Paulo (Móoca e Lapa), Araçatuba, Cravinhos, Franca, Guarulhos, Mogi das Cruzes
Fiscal de Pátio: São Paulo (Móoca e Lapa)
Líder de Logística: Barretos, Campinas, São Paulo (Lapa e Móoca), Sumaré
Líder de Operação Last Mile: Campinas
Supervisor de Logística: Franco da Rocha