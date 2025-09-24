Quermesse da Paróquia Santa Catarina acontece neste sábado (27)

A Paróquia Santa Catarina realiza neste sábado (27) a sua tradicional quermesse, das 16h às 22h, no salão de festas da igreja, localizado na rua Dom Pedro I, 2596. Segundo o padre Celso, em contato com o Jornal de Piracicaba, toda a renda obtida será destinada à reforma da paróquia, que inclui a instalação de novos ares-condicionados e a pintura externa do prédio.

A festa contará com um cardápio variado de comidas típicas, como cachorros-quentes, pastéis, cuscuz, espetinhos, batata e mandioca fritas, além de doces, chopes e diversas bebidas. Para as crianças, haverá espaço de lazer com pula-pula, garantindo diversão para toda a família.