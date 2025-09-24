25 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

EM PIRACICABA

Quermesse da Paróquia Santa Catarina acontece neste sábado (27)

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Quermesse da Paróquia Santa Catarina terá comidas típicas, música ao vivo e brincadeiras para as crianças.

A Paróquia Santa Catarina realiza neste sábado (27) a sua tradicional quermesse, das 16h às 22h, no salão de festas da igreja, localizado na rua Dom Pedro I, 2596. Segundo o padre Celso, em contato com o Jornal de Piracicaba, toda a renda obtida será destinada à reforma da paróquia, que inclui a instalação de novos ares-condicionados e a pintura externa do prédio.

VEJA MAIS:

A festa contará com um cardápio variado de comidas típicas, como cachorros-quentes, pastéis, cuscuz, espetinhos, batata e mandioca fritas, além de doces, chopes e diversas bebidas. Para as crianças, haverá espaço de lazer com pula-pula, garantindo diversão para toda a família.

A animação musical ficará por conta de Juca Ferreira e sua banda de seis integrantes, que prometem embalar a noite com muito samba e descontração.

SERVIÇO

A Quermesse da Paróquia Santa Catarina será realizada neste sábado (27), das 16h às 22h, no salão de festas da igreja, na rua Dom Pedro I, 2596. A entrada é gratuita e toda a renda arrecadada com vendas será destinada à reforma da paróquia.

