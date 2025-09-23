Prefeitura abre curso gratuito para açougueiro; como se increver

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e o Delta Supermercados, oferece um curso gratuito de açougueiro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 3 de outubro.

O curso tem 15 vagas e ocorrerá de 14 a 17 de outubro, das 9h às 12h, com uma carga horária total de 12 horas. O objetivo é ensinar técnicas de corte de carnes e atendimento ao cliente.

Requisitos e inscrição