Prefeitura abre curso gratuito para açougueiro; como se increver

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e o Delta Supermercados, oferece um curso gratuito de açougueiro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 3 de outubro.
O curso tem 15 vagas e ocorrerá de 14 a 17 de outubro, das 9h às 12h, com uma carga horária total de 12 horas. O objetivo é ensinar técnicas de corte de carnes e atendimento ao cliente.
Requisitos e inscrição
Para se inscrever, os interessados devem ter Ensino Médio completo, mais de 18 anos e morar em Piracicaba. A seleção priorizará pessoas desempregadas, autônomas ou cadastradas como Microempreendedores Individuais (MEI).
As inscrições são realizadas exclusivamente online, por meio de um formulário do Google, e é necessário ter uma conta de e-mail do Gmail para acessar o link: forms.gle/87WQGR7unTWKst9u8.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3437-2225 (WhatsApp) ou (19) 3403-1170.