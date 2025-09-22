Museu Prudente de Moraes integra a 19ª Primavera dos Museus

Promovida anualmente pelo Ibram, a Primavera dos Museus marca o início da estação e busca ampliar o acesso da população às instituições culturais, estimulando reflexões sobre temas contemporâneos.

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes participa da 19ª edição da Primavera dos Museus, realizada de 22 a 28 de setembro em todo o país. Neste ano, o evento traz como tema Museus e mudanças climáticas, definido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), organizador da iniciativa.

Em Piracicaba, o museu preparou uma programação diversificada, aberta ao público e gratuita. Estão em cartaz as exposições Um Calhau no Salão – mostra paralela do Salão Internacional de Humor de Piracicaba – e Histórias que Libertam. A agenda inclui ainda a apresentação musical Cantando a História, com a professora Débora Letícia e alunos; oficinas sobre ciências, sustentabilidade e meio ambiente em parceria com o CRECIN (Esalq/USP); capacitação em Gestão do Patrimônio Cultural; campanha de doação de brinquedos; o Sarau das Artes: quando a primavera chegar; além de visitas espontâneas e guiadas à exposição permanente do museu.

“Este ano, o tema reforça que a crise climática deixou de ser uma ameaça futura para se tornar uma realidade que afeta paisagens, culturas e modos de vida em escala global. Os museus, como espaços de preservação da memória e de educação, assumem papel relevante ao propor debates e ações relacionadas ao enfrentamento dessas transformações”, destacou o secretário de Cultura, Carlos Beltrame.

SERVIÇO

19ª Primavera dos Museus. De 22 a 28 de setembro de 2025. Programação completa no site oficial do evento nacional. Informações: (19) 3422-3069 (WhatsApp). Local: Museu Prudente de Moraes (R. Santo Antônio, 641 – Centro). Acesso a pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e ostomizados.