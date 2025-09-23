'Do flerte ao furto': homem leva mulher para casa e fica sem nada

Um encontro inesperado no meio da rua terminou em dor de cabeça e prejuízo para um morador de Piracicaba, na noite deste sábado (20).
Um homem, que preferiu não ter o nome divulgado, acreditava estar vivendo apenas uma noite de diversão quando levou para casa uma mulher recém-conhecida. O que ele não esperava é que a visita acabasse em mistério, apagão e furto.
Segundo o boletim de ocorrência, após cerca de duas horas juntos, a vítima perdeu a consciência de forma repentina. Quando acordou, não encontrou mais a mulher — nem sua carteira, nem o celular. Dentro da carteira estavam cartões bancários e documentos pessoais.
A vítima relatou à polícia que desconfia de ter sido dopada, levantando a suspeita do golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, em que substâncias são usadas para deixar a pessoa inconsciente.
Até agora, a suspeita não foi identificada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que alerta para o cuidado em encontros casuais e para o risco de cair em armadilhas desse tipo.