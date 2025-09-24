Pets ganham espaço no orçamento das famílias e movimentam bilhões

Um estudo realizado no Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, analisou como a presença de animais de estimação influencia os gastos das famílias brasileiras e impulsiona o setor pet, que vive uma fase de forte expansão no país.

A pesquisa, de autoria da economista Clécia Ivânia Rosa Satel, sob orientação do professor Rodolfo Hoffmann e com apoio da Capes, utilizou dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) entre 2002 e 2018 e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) até 2024. O objetivo foi mapear o consumo doméstico e as relações comerciais ligadas a rações e produtos para pets.

Segundo a pesquisadora, o trabalho aplicou análises descritivas, cálculos de elasticidade-renda, estimativas de concentração de gastos e o modelo Tobit, ferramenta estatística que aumenta a precisão quando parte da amostra não apresenta despesas registradas. “Os resultados apontam um fenômeno social e econômico marcante: enquanto o número de filhos por família vem caindo, o número de animais de estimação cresce”, explica Clécia.