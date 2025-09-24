Simespi prepara imersão em IA na indústria

A imersão será aberta com o curso Inteligência Artificial e Automação no RH, que será ministrado pela especialista Alessandra Correr, nos dias 1º. e 7 de outubro, das 18h às 21h. “O objetivo do curso é preparar os profissionais de RH para os desafios da transformação digital, explorando o potencial das tecnologias emergentes para tornar o RH mais estratégico, ágil e eficiente”, afirma Alessandra.

Prioridade na pauta das indústrias que apostam e investem na inovação e na produtividade, a Inteligência Artificial (IA) será o tema central da jornada que o Simespi (sindicato patronal das indústrias do setor metalmecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) realizará nos meses de outubro e novembro. “A Imersão em Inteligência Artificial na Indústria será composta por quatro cursos que, juntos, somarão 30 horas/aula”, explica Mário Almeida, coordenador da área de cursos.

Nos dias 22, 27 e 29 de outubro, das 18h às 21h, o especialista Mário Perina leva ao Simespi o curso Potencializando sua Indústria com Inteligência Artificial. Segundo ele, o curso torna o aluno apto a aplicar conceitos de privacidade e proteção de dados para conformidade com os requisitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O terceiro curso da imersão estará sob a responsabilidade do professor e psicanalista Junior Ometto, que abordará o tema Além dos Algoritmos - O Impacto da IA na Gestão e na Liderança. Será nos dias 4 e 6 de novembro, das 18h às 21h. Entre os objetivos do curso estão estimular competências essenciais para uma colaboração eficaz entre tecnologia e pessoas, e desenvolver habilidades de liderança eficiente, com foco em inovação.

O engenheiro e especialista Renato de Souza finaliza a imersão com o curso Liderando com IA - Ferramentas e Cases para o Mundo Real, que acontece nos dias 17, 24 e 27 de novembro, das 18h às 21h. “Nossa proposta é desmistificar a IA de forma acessível e estratégica para líderes e gestores, por meio de aplicações práticas, estudos de casos reais e ferramentas que já estão transformando a gestão corporativa”, explica.