Foragido morre baleado e policial leva tiro no peito em confronto

Segundo a ocorrência, a equipe foi até a casa de um indivíduo, que tinha dois mandados de prisão por roubo e furto. Ao chegar no endereço, os policiais foram recebidos pela irmã do suspeito, mas em seguida viram o homem tentando escapar pulando o muro.

A noite desta segunda-feira (22) foi de pura tensão. Uma operação do BAEP 10 para cumprir mandados de prisão terminou em confronto armado, deixando um policial ferido e um criminoso procurado morto, no Jardim Ipês em Sumaré.

O cerco foi montado rapidamente. Durante a busca, uma mulher e uma adolescente foram retiradas da residência em segurança. Na sequência, começou a parte mais tensa: dentro do imóvel, o foragido saiu armado e abriu fogo contra os policiais.

Na primeira troca de tiros, um policial levou um tiro no peito. Ele foi imediatamente retirado pelos colegas e levado ao hospital. Apesar da gravidade da situação, a equipe continuou na operação.

Pouco depois, o criminoso voltou a atirar. Houve nova troca de disparos, até que ele foi atingido e caiu ao solo. O SAMU foi acionado, mas confirmou a morte do suspeito.