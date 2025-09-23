Apagão no Jupiá completa 30h e CPFL diz que só resolve na sexta

Segundo relatos dos moradores, a CPFL Paulista, concessionária responsável pelo serviço, informou que o restabelecimento da energia elétrica só deve ocorrer até sexta-feira (26), quatro dias após o início da interrupção.

Moradores de um bairro de Piracicaba continuam sem fornecimento de energia elétrica mais de 30 horas após o vendaval que atingiu a cidade na última segunda-feira (22). A falta de luz tem causado transtornos no armazenamento de alimentos e medicamentos, além de dificultar a rotina de famílias com crianças e idosos.

Na noite desta terça-feira (23), moradores do bairro organizaram um protesto nas ruas da região. Pneus foram incendiados e o tráfego chegou a ser interrompido em alguns trechos. Os manifestantes cobravam agilidade na resolução do problema e informações mais claras por parte da concessionária.

Durante a manifestação, moradores relataram a ausência de respostas objetivas da CPFL e a dificuldade de contato com os canais de atendimento da empresa. “Estamos sem luz, com crianças e idosos em casa, e disseram apenas que talvez até sexta a energia volte”, afirmou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Moradores também relatam problemas no atendimento da concessionária, como dificuldade de comunicação e falta de prazos definidos. Diante da situação, alguns avaliam acionar órgãos de defesa do consumidor e o Ministério Público para solicitar providências e eventual compensação pelos prejuízos.