25 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
O RIO ENCHEU!

Após estiagem e temporal, Rio Piracicaba atinge quase 2 metros

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
De acordo com dados do SAISP (Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo), o rio alcançou a marca de 1,80 metro na tarde desta terça-feira (23)
De acordo com dados do SAISP (Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo), o rio alcançou a marca de 1,80 metro na tarde desta terça-feira (23)

Após um período de estiagem e a ocorrência de um forte temporal na tarde de segunda-feira (22), o Rio Piracicaba registrou uma elevação significativa em seu nível. De acordo com dados do SAISP (Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo), o rio alcançou a marca de 1,78 metro na tarde de terça-feira (23).

Saiba Mais:

Nos últimos dias, o nível do rio havia chegado a 88 centímetros, o que gerou impactos no abastecimento de água em diversas regiões da cidade. A baixa do volume comprometeu a captação feita pelas estações de tratamento, afetando o fornecimento para os moradores.

A elevação registrada nas últimas 48 horas ocorre após um período prolongado sem chuvas na região, seguido por uma precipitação intensa no início da noite de segunda-feira. O aumento repentino no nível do rio é monitorado pelos órgãos responsáveis, que seguem avaliando possíveis reflexos no abastecimento e na segurança das áreas próximas à margem.

A Defesa Civil e o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) continuam acompanhando a situação e devem divulgar, nos próximos dias, atualizações sobre o fornecimento de água e medidas preventivas em caso de novas variações no nível do rio.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários