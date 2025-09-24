Após estiagem e temporal, Rio Piracicaba atinge quase 2 metros

Após um período de estiagem e a ocorrência de um forte temporal na tarde de segunda-feira (22), o Rio Piracicaba registrou uma elevação significativa em seu nível. De acordo com dados do SAISP (Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo), o rio alcançou a marca de 1,78 metro na tarde de terça-feira (23).
Nos últimos dias, o nível do rio havia chegado a 88 centímetros, o que gerou impactos no abastecimento de água em diversas regiões da cidade. A baixa do volume comprometeu a captação feita pelas estações de tratamento, afetando o fornecimento para os moradores.
A elevação registrada nas últimas 48 horas ocorre após um período prolongado sem chuvas na região, seguido por uma precipitação intensa no início da noite de segunda-feira. O aumento repentino no nível do rio é monitorado pelos órgãos responsáveis, que seguem avaliando possíveis reflexos no abastecimento e na segurança das áreas próximas à margem.
A Defesa Civil e o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) continuam acompanhando a situação e devem divulgar, nos próximos dias, atualizações sobre o fornecimento de água e medidas preventivas em caso de novas variações no nível do rio.