Ícone de Piracicaba, WhatsApp agora tem modo Capivara; veja

Usuários do WhatsApp em dispositivos Android e iOS passaram a contar com uma nova forma de personalização chamada “Modo Capivara”. A função utiliza recursos da Meta AI, assistente de inteligência artificial integrado ao aplicativo, para alterar elementos visuais e sonoros com base em imagens e referências ao animal.

A ferramenta permite gerar diversos tipos de imagens personalizadas por meio de comandos de texto. Os arquivos criados podem ser aplicados como plano de fundo nas conversas. Também é possível configurar sons de notificação com áudios relacionados ao tema.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Como ativar o Modo Capivara no WhatsApp

Acesse o assistente Meta AI pelo ícone azul localizado na interface do WhatsApp.



Solicite a criação de uma imagem com o tema “capivara”.



Salve a imagem gerada e aplique como papel de parede das conversas.



Para personalizar os sons, baixe um áudio relacionado ao tema e vá até Configurações > Notificações para definir o novo toque.



É possível alterar também cores e outros elementos visuais do aplicativo conforme a preferência do usuário.

Além da personalização, a Meta AI também permite interação com perguntas e respostas sobre capivaras e diversos outros temas. A nova função está sendo liberada de forma gradual para os usuários.