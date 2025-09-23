24 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
SAIBA COMO ATIVAR!

Ícone de Piracicaba, WhatsApp agora tem modo Capivara; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Essa função proporciona uma experiência única, divertida e interativa diretamente no WhatsApp
Essa função proporciona uma experiência única, divertida e interativa diretamente no WhatsApp

Usuários do WhatsApp em dispositivos Android e iOS passaram a contar com uma nova forma de personalização chamada “Modo Capivara”. A função utiliza recursos da Meta AI, assistente de inteligência artificial integrado ao aplicativo, para alterar elementos visuais e sonoros com base em imagens e referências ao animal.

A ferramenta permite gerar diversos tipos de imagens personalizadas por meio de comandos de texto. Os arquivos criados podem ser aplicados como plano de fundo nas conversas. Também é possível configurar sons de notificação com áudios relacionados ao tema.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como ativar o Modo Capivara no WhatsApp

    • Acesse o assistente Meta AI pelo ícone azul localizado na interface do WhatsApp.
    • Solicite a criação de uma imagem com o tema “capivara”.
    • Salve a imagem gerada e aplique como papel de parede das conversas.
    • Para personalizar os sons, baixe um áudio relacionado ao tema e vá até Configurações > Notificações para definir o novo toque.
    • É possível alterar também cores e outros elementos visuais do aplicativo conforme a preferência do usuário.

Além da personalização, a Meta AI também permite interação com perguntas e respostas sobre capivaras e diversos outros temas. A nova função está sendo liberada de forma gradual para os usuários.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários