Adolescente é denunciado por abuso sexual contra criança

Uma criança de 10 anos foi vítima de violência sexual cometido por uma pessoa da mesma família, mobilizando médicos, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar neste sábado (20), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A mãe da criança descobriu o abuso cometido por um familiar adolescente de 15 anos.
A mudança de comportamento do filho despertou a suspeita da mãe e, ao ser perguntado, ele revelou informações revoltantes. Em um relato de desespero, a criança disse que era obrigada a manter relações sexuais com o adolescente. Em conversa com a equipe médica, o menino disse que sofria agressões quando se negava a obedecer o jovem.
Após passar por atendimento na UPA do Abílio Pedro, sem constatação de lesões aparentes, o menino, que segundo a mãe tem leve atraso cognitivo, foi encaminhado para a Santa Casa de Limeira, onde realizou os protocolos para situações de abuso sexual.
O caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil, que requisitou exames no Instituto Médico Legal (IML). Segundo informações, o adolescente esteve com a mãe na delegacia, onde foi ouvido.
A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável.