24 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
FAMÍLIA EM CHOQUE

Adolescente é denunciado por abuso sexual contra criança

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Sampi
Equipes médicas, a Polícia Militar, a Civil e o Conselho Tutelar foram acionados para o caso.
Equipes médicas, a Polícia Militar, a Civil e o Conselho Tutelar foram acionados para o caso.

 Uma criança de 10 anos foi vítima de violência sexual cometido por uma pessoa da mesma família, mobilizando médicos, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar neste sábado (20), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.   A mãe da criança descobriu o abuso cometido por um familiar adolescente de 15 anos.

VEJA MAIS

A mudança de comportamento do filho despertou a suspeita da mãe e, ao ser perguntado, ele revelou informações revoltantes. Em um relato de desespero, a criança disse que era obrigada a manter relações sexuais com o adolescente. Em conversa com a equipe médica, o menino disse que sofria agressões quando se negava a obedecer o jovem.

Após passar por atendimento na UPA do Abílio Pedro, sem constatação de lesões aparentes, o menino, que segundo a mãe tem leve atraso cognitivo, foi encaminhado para a Santa Casa de Limeira, onde realizou os protocolos para situações de abuso sexual.

O caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil, que requisitou exames no Instituto Médico Legal (IML). Segundo informações, o adolescente esteve com a mãe na delegacia, onde foi ouvido.

A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários