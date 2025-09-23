Adolescente é denunciado por abuso sexual contra criança

Uma criança de 10 anos foi vítima de violência sexual cometido por uma pessoa da mesma família, mobilizando médicos, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar neste sábado (20), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A mãe da criança descobriu o abuso cometido por um familiar adolescente de 15 anos.

A mudança de comportamento do filho despertou a suspeita da mãe e, ao ser perguntado, ele revelou informações revoltantes. Em um relato de desespero, a criança disse que era obrigada a manter relações sexuais com o adolescente. Em conversa com a equipe médica, o menino disse que sofria agressões quando se negava a obedecer o jovem.