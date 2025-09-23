24 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

VÍDEO: Cidade vizinha de Piracicaba é devastada por temporal

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução: Redes sociais
Fortes ventos causaram diversos estragos em áreas residenciais, comerciais e públicas do município do interior de São Paulo
A cidade de Laranjal Paulista, localizada a aproximadamente 50 quilômetros de Piracicaba, foi atingida pelo temporal que ocorreu na segunda-feira (22). Fortes ventos causaram diversos estragos em áreas residenciais, comerciais e públicas do município do interior de São Paulo.

Imagens registradas por moradores mostram o momento em que parte da cobertura de um estacionamento de um condomínio foi arrancada pela força do vento. Também foram registrados destelhamentos de residências em diferentes bairros da cidade.

A prefeitura decretou situação de emergência após avaliar os danos causados pela tempestade. Segundo a administração municipal, os ventos provocaram prejuízos humanos e materiais, com quedas de árvores, interrupções no tráfego urbano, problemas na rede elétrica e danos em imóveis públicos, incluindo escolas e departamentos da prefeitura.

Equipes da Defesa Civil e da prefeitura seguem atuando nas áreas mais afetadas, realizando remoções de entulhos, atendimento a famílias afetadas e recuperação da infraestrutura urbana.

