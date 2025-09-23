VÍDEO: Cidade vizinha de Piracicaba é devastada por temporal

A cidade de Laranjal Paulista, localizada a aproximadamente 50 quilômetros de Piracicaba, foi atingida pelo temporal que ocorreu na segunda-feira (22). Fortes ventos causaram diversos estragos em áreas residenciais, comerciais e públicas do município do interior de São Paulo.

Imagens registradas por moradores mostram o momento em que parte da cobertura de um estacionamento de um condomínio foi arrancada pela força do vento. Também foram registrados destelhamentos de residências em diferentes bairros da cidade.