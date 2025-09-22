26 de setembro de 2025
O DIA VIROU NOITE

VÍDEO: Forte temporal atinge Piracicaba nesta segunda-feira

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine | Jornal de Piracicaba
O céu ficou encoberto por nuvens escuras, deixando o ambiente com baixa luminosidade e chamando a atenção dos moradores
Na tarde desta segunda-feira (22), Piracicaba registrou um forte temporal que alterou a rotina da cidade. O céu ficou encoberto por nuvens escuras, deixando o ambiente com baixa luminosidade e chamando a atenção dos moradores.

Saiba Mais:

A chuva foi acompanhada por rajadas de vento intensas. Em alguns pontos da cidade, houve relatos de quedas de galhos, alagamentos em ruas e dificuldades no trânsito.

Até o momento da publicação desta matéria, não há registros de feridos. As autoridades recomendam que a população redobre a atenção durante deslocamentos e evite áreas alagadas.

