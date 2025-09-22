VÍDEO: Forte temporal atinge Piracicaba nesta segunda-feira

Na tarde desta segunda-feira (22), Piracicaba registrou um forte temporal que alterou a rotina da cidade. O céu ficou encoberto por nuvens escuras, deixando o ambiente com baixa luminosidade e chamando a atenção dos moradores.

A chuva foi acompanhada por rajadas de vento intensas. Em alguns pontos da cidade, houve relatos de quedas de galhos, alagamentos em ruas e dificuldades no trânsito.